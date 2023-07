Para curtir a cidade! Passeio encanta curitibanos e turistas há 29 anos

Uma das principais atrações turísticas de Curitiba, a Linha Turismo completa exatamente neste domingo (09), 29 anos de operação, desde que o primeiro ônibus, então uma jardineira de apenas um andar, começou a circular pelas ruas da cidade, ligando alguns dos principais pontos turísticos.

Como parte das celebrações do aniversário do serviço e também devido à maior demanda provocada pelas férias escolares, ao longo do mês de julho a Linha Turismo opera em todos os dias da semana, inclusive às segundas-feiras, das 8h30 às 17h.

De acordo com os dados do Instituto Municipal de Turismo (IMT), 76 mil pessoas utilizaram a linha de janeiro a maio deste ano, um crescimento de 14 mil passageiros em relação ao mesmo período de 2022.

A Linha Turismo opera atualmente com ônibus de dois andares, com o segundo deles descoberto, proporcionando uma melhor visão dos atrativos culturais e naturais da cidade. A tarifa de embarque é de R$ 50 e vale por um período de 24 horas a partir da compra, permitindo aos turistas um tempo maior para conhecer as atrações que eles desejarem, reembarcando novamente em outro ônibus da linha.

