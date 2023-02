O Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná, vai passar por obras de reparo em 2023. Serão executadas melhorias na cobertura do prédio, vedações de esquadrias, pintura externa e substituição das luminárias externas. A informação foi confirmada pela equipe da Casa Civil, que não informou o custo da intervenção.

LEIA MAIS – Obras na orla de Matinhos avançam com intervenções para evitar alagamentos

A obra não vai interferir na atividade diária e vai ter início nos próximos dias. Nesta quarta-feira (15), placas de obras já estavam no local.

Placa com informações sobre as obras já estão no local. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

VIU ESSA? BR-277 bloqueada! Há risco de explosão após acidente entre dois caminhões

Construção da década de 50

O Palácio Iguaçu é obra do engenheiro e arquiteto paranaense David Xavier de Azambuja e tem 15.191 metros quadrados. O prédio começou a ser erguido em 1951 e foi aberto pelo então presidente João Café Filho no dia 19 de dezembro de 1954, durante os festejos da emancipação. Ele deve sua designação ao rio de mesmo nome que corta o Estado de Leste a Oeste e cuja nascente fica no entorno de Curitiba.

VIU ESSA? Cachorro caramelo que vivia em terminal é morto em Curitiba com golpes de facão

Ele foi projetado originalmente para ser a residência oficial do governador, mas abriga a estrutura administrativa da Governadoria, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar e Secretaria da Comunicação Social e da Cultura.

Reforma em 2010

O prédio ficou mais de 50 anos sem passar por uma grande reforma, que aconteceu entre 2007 e 2010, com a reinauguração em 19 de dezembro de 2010. As obras na época envolveram as partes estrutural, hidráulica e elétrica, impermeabilização, esquadrias e vidros e o entorno do edifício. O valor foi de R$ 31 milhões, 32% além dos R$ 23,5 milhões orçados pela empresa que venceu a licitação para executar o serviço

Sedes históricas

Antes do Palácio Iguaçu, o Governo do Estado ocupou o Palácio São Francisco (onde hoje funciona o Museu Paranaense), o Palacete Wolf, na Praça Garibaldi, e o Palácio da Liberdade (sede do Museu de Imagem e do Som), na Rua Barão do Rio Branco.

Veja que incrível