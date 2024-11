Pai faz vaquinha para bancar remédio que custa R$ 7,5 mil por mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Amigos da Tribuna faz uns bons anos, José Eduardo Fernandes e o filho Felipe seguem sua difícil rotina de tratamento médico. Vítima de uma paralisia cerebral contraída ainda no parto, quando perdeu a mãe, o jovem está com 13 anos e vive momentos de alegria e aflição, já que um dos tratamentos que recebe apresentou bons resultados, mas o custo do remédio tem sido um problema bem complicado.

Enquanto pleiteia que o plano de saúde ou o Estado arquem com o custo, o pai organizou uma vaquinha virtual – além de continuar com as rifas de carros e outros objetos – para conseguir garantir o tratamento com o novo medicamento, à base de canabidiol, que custa mensalmente R$ 7,5 mil.

Para não parar como tratamento, que tem reduzido muito as crises convulsivas do menina, a ajuda de quem pode e acompanha a luta da família pode ser determinante.

“Faremos toda a prestação de contas, como sempre fizemos, para dar credibilidade a todos que nos ajudarem. Seguimos na luta e a ajuda de quem nos conhece é muito importante”, disse José Eduardo Fernandes, que tem trabalhado diuturnamente para dar melhor condição de vida ao filho.

