Oposição de Saturno é destaque no céu! Setembro ainda tem superlua, eclipse e cometa

Olho no céu! Neste domingo (08) acontece a oposição de Saturno. Esse fenômeno acontece quando o planeta e o sol ficam em lados opostos do céu. Como Saturno não é um planeta tão distante da Terra, é possível observar no céu essa aparição especial.

O diretor do Parque da Ciência Newton Freire Maia, Anisio Lasievicz, revela que a oposição tem início por volta das 18h30 deste domingo, que é quando Saturno começa a nascer.

“Então o sol está se pondo de um lado e Saturno está nascendo do outro. Isso faz com que ele fique completamente iluminado e o brilho dele se destaque”, explica o especialista.

Para quem estiver na região da Grande Curitiba e quiser tentar ver o planeta, Lasievicz conta que ele nasce no lado leste. Ou seja, na mesma direção da Serra do Mar.

“Será um ponto bem brilhante. Não extremamente brilhante como Vênus ou Júpiter, mas mais brilhante do que qualquer estrela que você encontrar ali na região. Saturno vai estar brilhante a noite toda, visível. Recomendo que olhem no início da noite”, acrescenta.

Setembro tem superlua, eclipse e ‘meteoro do século’

O calendário de setembro está cheio de eventos astronômicos. Neste mês também tem superlua junto com um eclipse parcial e a passagem do meteoro C/2023 A3, também chamado de ‘cometa do século’.

A superlua está prevista para o dia 17 de setembro. Esse evento acontece quando a lua cheia fica no ponto mais próximo da Terra.

“A órbita da lua é uma elipse, uma circunferência achatada em torno da Terra. Então tem momentos em que a lua está mais longe e momentos em que ela está mais perto. Uma variação apesar de ser pequena, mas existe. Quando a lua cheia acontece nas proximidades desse ponto em que a lua está mais perto da Terra, a gente tem uma superlua”, diz o diretor do Parque da Ciência.

Nesse mesmo dia também deve acontecer um eclipse lunar parcial. Entretanto, esse evento não deve ser tão visível porque acontecerá em apenas um pequeno pedaço da lua.

Já no fim de setembro e início de outubro, a passagem do cometa C/2023 A3 promete embelezar o céu. “Esse cometa está sendo previsto como tendo um bom brilho. Mas pode ser que aconteça alguma coisa que ele perca massa, frustrando todo mundo. Por outro lado, pode acontecer dele ser muito mais brilhante do que a gente esperava, inclusive sendo visível a olho nu, com cauda com certa cor e tudo mais”, acrescenta Lasievicz.

Confira aqui o calendário completo com todos os eventos astronômicos de setembro.

