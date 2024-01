Ônibus vai passar a ficar mais caro numa das maiores cidades da RMC

A Prefeitura de Campo Largo informou nesta segunda-feira (22) que a tarifa do transporte coletivo vai sofrer reajuste a partir da zero hora de quarta-feira (24). O decreto com os novos valores das tarifas foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 19 de janeiro de 2024.

As passagens dos ônibus terão os seguintes preços:

Linhas urbanas e Ferraria: era R$ 4,95 – passa para R$ 5,95

Titulares de Cartão Cidadão: era R$ 4,80 – passa para R$ 5,80

Estudantes: era R$ 2,45 – passa para R$ 2,95

Linhas do interior: não sofrerão reajuste, mantendo-se o valor de R$ 8,75

Defasagem

A Prefeitura de Campo Largo justificou o reajuste no transporte público em nota. “Por contrato com a empresa Transpiedade Campo Largo, a tarifa é reajustada de acordo com a variação dos componentes que refletem no custo do Sistema Municipal Urbano de Transporte Coletivo e a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção de preços vigentes. De acordo com a empresa, a tarifa apresentava uma defasagem de 33,93% comparando-se com a média dos valores praticados na Capital e Região Metropolitana de Curitiba”.



A justificativa continua: “técnicos contabilistas e economistas do município analisaram o requerimento de revisão de valor apresentado pela Transpiedade chegando à conclusão de que para o reequilíbrio da tarifa da passagem de transporte público referente aos períodos de 2021/2022 e 2022/2023 implicaria num aumento para o valor de R$ 6,12 para as linhas urbanas”.

