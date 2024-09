Ônibus gratuito em Curitiba fará transporte na volta do show de Caetano e Bethânia

Que for curtir o show Caetano & Bethânia, que acontece neste sábado (21), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, poderá contar com uma linha especial de ônibus na volta para a casa.

A pedido dos organizadores do evento, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar oito ônibus para o transporte gratuito do público das 22h às 2h, conforme a demanda de passageiros. Os ônibus vão sair da Rua João Enéas de Sá rumo à Praça Tiradentes, no Centro, sem paradas no trajeto.

A operação, segundo a Urbs, é paga pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico.

Na saída do show, os ônibus estarão estacionados na Rua João Gava, entre a João Enéas de Sá e Antonio Krainiski.

Táxis

A Urbs também vai organizar a fila de táxis na Rua João Gava, entre as ruas Mateus Leme (acesso ao ponto) e Antonio Krainiski, entre 21h e 1h, para facilitar a volta de quem for ao show. O evento está marcado para 20h30, com abertura dos portões às 17h.

