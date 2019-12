Assaltantes ‘metralharam’ um comboio de ônibus de sacoleiros na BR-376, em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Só no parabrisa de um dos ônibus havia pelo menos 17 tiros. O segurança que fazia a escolta do comboio foi alvejado no ombro. Além disso, dois passageiros foram agredidos pelos assaltantes.

O assalto foi por volta de 21h20, no km 643, no sentido Curitiba da rodovia. Mesmo com os ônibus escoltados, dois veículos com bandidos fortemente armados renderam o segurança. Foram levados dinheiro e pertences das vítimas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ônibus saíram de Palhoça, no litoral de Santa Catarina, com destino ao bairro do Brás, em São Paulo, onde os passageiros fariam compras. O carro da escolta teve o caminho interrompido por dois veículos – um Fiesta prata e um Honda HRV bordô.

Após roubarem os passageiros, os bandidos fugiram. Até o momento ninguém foi preso.

De novo?

Os assaltos a sacoleiros que passam pelas rodovias da região metropolitana de Curitiba a caminho de São Paulo vêm se tornando comuns. Em agosto, dois ônibus de turismo foram assaltados por pelo menos oito homens armados na BR-116, km 37, em Campina Grande do Sul, no sentido São Paulo, próximo à Represa do Capivari. Dois vigilantes foram feridos no tiroteio. Eles foram socorridos, mas um deles morreu no Hospital Angelina Caron.