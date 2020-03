O sistema de transporte coletivo entre Curitiba e as cidades da região metropolitana deve funcionar com os ônibus circulando em horário normal neste fim de semana. De acordo com informações divulgadas na tarde desta sexta-feira (20) pela Comec, as tabelas de sábado (21) e domingo (22) estão mantidas. E ao contrário da informação dada horas antes pela empresa, não haverá a interrupção das linhas após as 22h desta sexta-feira.

Ainda segundo a Comec, as frotas extras voltarão a ser utilizadas nos horários em que forem necessárias. No entanto, a empresa ainda avalia como será operação na próxima segunda-feira (23). Uma queda de aproximadamente 40% no número de passageiros foi registrada pela Comec nos últimos dias.

Serviços suspensos

– As lojas de recarga da Metrocard localizadas nos terminais de Pinhais, Central de São José, Afonso Pena, Guaraituba e Fazenda Rio Grande, ficarão fechadas;

– O atendimento ao público presencial na sede da Comec foi suspenso;

– O mutirão para confecção do cartão transporte marcado para dia 28 de março no município de Contenda foi suspenso.