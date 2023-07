ONG de Curitiba lança novo sistema de aprendizagem para o Ensino Médio

A partir de 2024, um novo sistema de aprendizagem chega às escolas brasileiras: o Sinerge. Desenvolvido em Curitiba por uma equipe de 50 autores especialistas, dentro da parceria da instituição Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional) e Inovare Educacional, o sistema quer representar um novo tempo para a formação dos jovens do Ensino Médio.

O lançamento acontecerá nesta segunda-feira (31), em live para colaboradores e profissionais de escolas. A transmissão acontecerá às 19h30 pelo Youtube.

No Sinerge, o tradicional sistema de ensino dá lugar ao efetivo sistema de aprendizagem. O material didático multimídia que chegará às escolas em 2024 responde o histórico sonho dos estudantes: Por que aprendo isso e onde vou usar? No Sinerge, a vida real se conecta com as teorias e transforma os estudantes.

Diferente dos tradicionais sistemas de ensino que, mesmo usando estratégias tecnológicas entre outras, não conseguem se desmembrar do modelo de repetição de conteúdos teóricos, o sistema de aprendizagem Sinerge, em cada capítulo, pretende levar os estudantes a analisar e a refletir problemas, curiosidades e necessidades despertadas na vida real.

Agora o conteúdo teórico não é simplesmente repetido, mas utilizado para compreender e resolver problemas da vida real, explica o mentor do Sinerge, o pós-doutor Adelar Hengemühle, que possui mais de 40 anos de experiência na implantação de soluções inovadoras no ensino.

“No Sinerge, o estudante se torna efetivamente protagonista e constrói o novo conhecimento, mediado pelo professor. Sai do Ensino Médio preparado com novas competências humanas para ingressar no Ensino Superior e, também, ser capaz de realizar-se como pessoa, cidadão e profissional consciente para atuar em um mundo em constante transformação”.

De acordo com Hengemühle, com a mudança efetiva da concepção de educação apresentada pelo sistema, no qual cada estudo parte de problemas reais da vida e na vida, nada é disciplinar, mas tudo é sistêmico e integrado.

Assim, explica Hengemühle, soluciona-se também outro desafio histórico da educação: a prática interdisciplinar.

No novo método, a partir do mapeamento dos problemas locais, regionais, nacionais e mundiais, os conteúdos teóricos de todas as áreas de conhecimento convergem para que o estudante possa analisar, compreender e solucionar os problemas, proporcionando uma visão sistêmica e global da vida.

O Sinerge

Hengemühle explica que, diferente de outros sistemas de ensino, boa parte deles absorvido por grupos estrangeiros, o Sinerge tem o pé no chão da sala de aula na realidade brasileira. “Durante mais de 40 anos, praticamos e registramos as vivências diárias da sala de aula em nossos livros. Para os problemas da educação, estivemos sempre em formação continuada dentro das escolas, desafiando-nos entre a prática e a teoria. Realizamos e acompanhamos a formação continuada de professores em diversas regiões do Brasil. Continuamente buscamos conhecer (Alemanha, França, Singapura, Finlândia) experiências exitosas em países que são referência mundial em educação. Tudo isso, somado com a participação de muitos colegas professores que aceitaram o desafio da transformação, permitiu o renascer de uma nova esperança para a educação brasileira, o sistema de aprendizagem Sinerge”, disse.

Para a coordenadora geral do projeto e também idealizadora do Sinerge, a pedagoga e pesquisadora Mestra Maristela Barcelos Castro, a educação brasileira está esvaziada de sentidos e os estudantes não sabem por que aprendem os conteúdos, pois são apenas meros repetidores passivos de informações desconectadas da sua vida.

“O Sinerge irá romper com esse modelo desumanizante. Agora o estudante será sensibilizado a observar e identificar problemas da vida real que lhe são significativos. Provocado com esses problemas do seu entorno, irá apropriar-se dos conteúdos teóricos para interpretar, analisar, refletir e criar novas compreensões e soluções no contexto mundo/vida. Assim, a sua mente estará preparada para transformar, aprender a aprender sempre, em um mundo em constante transformação, que exige habilidades inteligentes e competências inovadoras”, afirma.

Ainda de acordo com Maristela, o sistema de aprendizagem Sinerge é todo estruturado a partir da Metodologia Evolutiva fundamentada nas mais contemporâneas descobertas da ciência sobre a neuroaprendizagem, que traz para a educação uma inestimável contribuição, pois, finalmente, proporciona aos professores um método que respeita o funcionamento da mente humana.

Maristela afirma ainda que “agora, na Metodologia Evolutiva, cujo nome surge dentro da própria neurociência como estratégia para exercitar na educação a evolução da mente, o estudante, inicialmente, é provocado emocionalmente com problemas significativos do seu entorno, acessa os conteúdos teóricos para explicar e compreender os problemas e, no final do estudo, adquiriu novo conhecimento. Portanto, agora é capaz de transformar e simular o futuro”.

Uma prévia do Sinerge já vem sendo aplicada em materiais didáticos utilizados pela Gerar. É o caso do projeto APROVA, que é o maior pré-vestibular gratuito do Paraná e, neste ano de 2023, está sendo desenvolvido em cerca de 15 municípios, abrangendo mais de um mil estudantes.

Para chegar às escolas em 2024, os materiais didáticos estão sendo preparados de forma intensa nos últimos 3 anos, encontrando-se, neste momento, em fase final de revisão.

A implantação do Sistema de Aprendizagem também prevê ampla capacitação das coordenações e professores das escolas que optarem pelo sistema, tudo para proporcionar uma experiência transformadora para as escolas e, principalmente, para os estudantes, que, historicamente, foram submetidos a modelos de ensino médio desconectados da vida, dos anseios e da concretização dos seus sonhos.

