Um onda de ar frio de origem polar vai começa a avançar pelo Sul do Brasil a partir deste sábado (06) e ganha um novo reforço no dia 12 de julho, próxima sexta-feira. Para Curitiba, há inclusive um aviso de geada e até chance de neve no oeste do Paraná.

Segundo o Simepar, a mínima pode chegar a 10°graus no sábado e domingo (07), e com chance de chuva para a capital. Na sequencia dos dias, devido a essa onda de frio polar, o uso de roupas quentes vai ser comum por aqui. Para a terça-feira (09), mínima de 7°graus em Curitiba.

Friaca forte tem data para “gelar”

Impressiona ainda mais o alerta de geada para o dia 13, no outro sábado. A possibilidade é de mínima de 3°graus e máxima de apenas 11ºC beste dia na capital. Além disso, Institutos de Meteorologia acreditam em chance de neve entre a Serra Gaúcha, Catarinense e oeste do Paraná.

