Quatro pessoas foram presas e seis veículos com alerta de furto ou adulterados foram apreendidos em uma ação integrada da Polícia Militar do Paraná, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira (22). De acordo com a polícia, as motos e carros foram adulterados em uma oficina localizada no município e usada pelos criminosos para esse fim.

As prisões aconteceram após levantamentos realizados por equipes da Agência Regional de Inteligência (ARI) do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Agência Local de Inteligência (ALI) do 29º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia de CHOQUE (BPCHOQUE).

Oficina descoberta após investigação

Durante a ação, os policiais militares estaduais se deslocaram até uma casa, no bairro Iná, onde estavam quatro suspeitos e com eles, dois automóveis e uma motocicleta com alerta de furto. No local também foi encontrado um automóvel com sinais de adulteração. Três dos indivíduos receberam voz de prisão e um foi encaminhado para a lavratura de Termo Circunstanciado por posse de drogas.

Em seguida, com mais informações, os policiais chegaram até uma oficina mecânica que seria utilizada para fazer as adulterações. Na oficina foram localizados mais dois carros com sinais de adulteração, além de um lacre do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN/PR) e várias peças de veículos. O proprietário do local se apresentou para a equipe policial e recebeu voz de prisão.

Após as prisões, os envolvidos, pertences e veículos foram encaminhados para a Delegacia de São José dos Pinhais para os procedimentos cabíveis.

