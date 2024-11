Oficina gratuita e online ensina inglês em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ciclo de Oficinas de Língua Inglesa é uma iniciativa do Curso de Letras Inglês e do Núcleo de Línguas da UTFPR. São oferecidos cursos de conversação na língua inglesa de forma totalmente gratuita, online e aberta às comunidades interna e externa, ou seja, não precisa ser estudante da universidade para participar.

As aulas são ministradas por alunos de Letras Inglês como uma atividade de seus estágios, parte fundamental de sua formação. As oficinas acontecerão entre os meses de novembro e dezembro. Serão 5 temas, divididos em 15 turmas com horários e datas variados.

Os temas desse ciclo são:

escrita divertida

como escrever uma história

tradução de poesia

filme de comédia romântica

adaptação de mangá para anime

>>> Para participar, é só se inscrever na oficina que te interessa clicando neste link!

Para mais informações, visite nosso instagram @nucli.isf ou envie um email para nucli.isf@utfpr.edu.br