Prevenir alagamentos e mitigar os efeitos das chuvas mais volumosas, estes são os objetivos da obra de macrodrenagem que está em andamento no bairro Uberaba, em Curitiba. Segundo a prefeitura, uma nova galeria de águas pluviais está sendo construída na Rua Aviador Armin Buhrer para ampliar o sistema de drenagem do local.

Com 480 metros de extensão, a nova galeria tubular de concreto está sendo implantada entre as ruas Velcy Bolívar Grandó e Olindo Caetani, adjacente ao canal acumulador que desemboca no Parque Náutico, numa área suscetível a enchentes. A estrutura, conforme a administração municipal, vai complementar a tubulação atual que é muito antiga e já não era suficiente para atender a vazão escoada durante as chuvas mais intensas.

Obras de implantação de galeria de águas pluviais na Rua Aviador Armin Buher no Uberaba. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A obra teve início na segunda quinzena de dezembro, sob a coordenação do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), e tem previsão de ser concluída em abril. O investimento é de R$ 825 mil.

Escavação e colocação de tubos de concreto

Os trabalhos iniciaram a partir da Rua Velcy Bolívar Grandó e, quadra a quadra, estão se estendendo até chegar no canal acumulador, na Rua Olindo Caetani, lateral à linha férrea. Boa parte dos serviços de escavação, numa profundidade aproximada de 2 metros, e a implantação dos tubos de concreto que variam de 0,60 cm a 1,5 metro já foram executados. Os serviços se concentram atualmente na concretagem dos seis novos poços de visita e no início das travessias elevadas.

“A obra integra as ações do programa Curitiba Contra Cheias que reúne recursos, intervenções e serviços em todos os bairros para fazer com que Curitiba seja cada vez mais resiliente aos efeitos das condições climáticas”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Sem lixo e entulhos

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Além da obra, o que pode contribuir para evitar enchentes no bairro é a conscientização sobre a importância de descartar corretamente lixo e entulhos. Quando depositados em local impróprio, o lixo e restos de materiais de construção prejudicam a macrodrenagem das vias, as chamadas bocas de lobo, que obstruídas reduzem a capacidade de funcionamento das galerias pluviais.

Outra situação comum na região, que depende de conscientização e da mudança de comportamento das pessoas, é a preservação do canal acumulador na Rua Olindo Caetani, na confluência com a Rua Aviador Armin Buhrer.

“É fundamental manter o canal limpo e desobstruído para que ele cumpra a sua função de amortizar os volumes que chegam até o Rio Iguaçu, preservando o Uberaba e outras regiões da cidade dos efeitos das chuvas que provocam alagamentos”, explica Rodrigo Meireles, engenheiro fiscal da Smop.

Além de campanhas educativas frequentes, a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mantém um Ecoponto no local, na lateral da Praça Homero Morinobu Guido. A praça foi revitalizada em 2021 para receber o novo equipamento, transformando o que era um ponto de descarte indevido de lixo e entulho em um lugar de recebimento do material inservível.

Serviço

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Ecoponto Uberaba

Endereço: Rua Olindo Caetani, entre as ruas Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas e Aviador Armin Buhrer, anexo à Praça Homero Morinobu Guido

Horário: de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Confira aqui a localização dos 14 Ecopontos de Curitiba

