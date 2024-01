Na manhã de quarta-feira (31), obras no Bairro Alto, em Curitiba, vão afetar o itinerário de linha de ônibus do transporte coletivo. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), entre 9h30 e 10h30, será instalada uma passarela metálica na Rua Fulvio José Alice.

Por conta dessa instalação, a linha de ônibus 371 – Higienópolis passará por um desvio temporário em seu itinerário.

Durante uma hora, o ônibus seguirá por rotas alternativas, transitando pelas ruas Dep. Antônio Lopes Júnior e Domingos Fernandes Maia no sentido Terminal Bairro Alto. Para informações detalhadas sobre as alterações programadas, consulte o cartaz disponibilizado pela Urbs.

Segundo a prefeitura, a medida tem o objetivo de garantir a segurança e a eficiência do transporte público durante a realização das obras.

