Obra da Ponte de Guaratuba chega aos 32%: Etapas estão no prazo?

A ponte de Guaratuba ainda não está com a aparência de uma ponte, mas o veranista que viajar nesta temporada para a cidade do litoral do Paraná e atravessar a Baía de Guaratuba pelo ferry boat verá alguns avanços em relação ao verão anterior, quando somente o canteiro de obras estava montado.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), as obras atingiram 32% de execução ao fim do mês de novembro. Na travessia da balsa, estão visíveis as estacas para sustentar a estrutura, especialmente as mais próximas a Guaratuba, e também os blocos de concreto que darão suporte às torres do trecho estaiado.

Até o momento foram instaladas 30 estacas, sendo 16 no trecho estaiado e 14 no trecho pré-moldado — ao todo estão previstas 64 estacas. Além disso, quatro travessas (base para as longarinas que receberão o pavimento) foram finalizadas. Para dezembro, o plano do Consórcio Nova Ponte, responsável pela construção da ponte, os trabalhos continuarão concentrados na execução de apoios de sustentação à estrutura principal.

A engenheira do DER-PR, Larissa Vieira, afirma que a obra está no ritmo planejado. “Chegamos ao fim do ano com os trabalhos dentro do prazo planejado em cronograma, mantendo a eficiência, segurança e o rigor de qualidade em todas as atividades realizadas”, disse. A previsão é de que a obra seja entregue em abril de 2026.

Quando finalizada, a ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. Para a obra, o governo do estado está investindo R$ 386,9 milhões.

Ferry boat voltou a ser cobrado

Outra novidade é que neste ano a travessia da Baía de Guaratuba voltou a ser cobrada — do início do contrato com a Internacional Marítima, em agosto de 2023, até 3 de janeiro deste ano, o governo do estado decidiu isentar a tarifa. Agora, o preço para embarcar com automóvel é de R$ 8,90.

Além disso, há algumas mudanças no tráfego de veículos no lado de Guaratuba. Desde setembro, o sentido passou a ser único na avenida Antônio dos Santos Miranda, que liga o centro da cidade ao acesso do ferry boat, com uma faixa única exclusiva de acesso aos moradores até o bairro de Caieiras. No sentido contrário, de quem chega a Guaratuba pelo ferry boat, o acesso atual é pela avenida Marechal Hermes, com trânsito em duas faixas.

Com o avanço das obras, há desvios provisórios programados no tráfego também em Matinhos.