Supermercados de Curitiba têm horário especial de Natal: fique atento!

Quem ainda não garantiu todos os ingredientes para as refeições natalinas precisa ficar atento, pois os supermercados de Curitiba e região metropolitana vão funcionar em horários especiais nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25).

O Sindicato dos Empregados de Mercados de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral (Siemerc) informou que conforme definido na Convenção Coletiva de Trabalho do período de 2024 a 2026, os supermercados podem funcionar até às 18 horas no dia 24 de dezembro.

Redes de Curitiba, como Festval, Angeloni, Muffato, Jumbo Atacadista e Jacomar divulgaram que permanecerão abertas até às 18 horas nesta terça-feira (24). Já na quarta-feira (25), no Natal, os supermercados em Curitiba estarão fechados.

Supermercados em Curitiba vão abrir no Ano Novo?

A mesma regra vale para o período do Ano Novo. Na véspera, no dia 31 de dezembro, os mercados podem funcionar até às 18 horas. Já no dia 1º de janeiro de 2025, as lojas estarão fechadas.