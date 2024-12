Vai pegar a estrada? Saiba o preço de todos os pedágios das rodovias que cortam o Paraná

O motorista que se acostumou a não pagar pedágio nas últimas três temporadas de verão para descer a Serra do Mar, entre Curitiba e o Litoral do Paraná, dessa vez terá de parar na cancela em São José dos Pinhais antes de seguir viagem. Isso vale também para quem vai aos Campos Gerais e ao centro-sul do estado, onde as concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Via Araucária começaram a operar.

Além dessas novas cobranças, o usuário segue pagando pedágio nas estradas concedidas à Arteris para São Paulo (BR-116) e para Santa Catarina, seja pela BR-376/BR-101 no litoral ou pela BR-116, no Sudeste, no sentido Rio Negro.

Com os leilões dos lotes 3 e 6 das rodovias paranaenses neste mês de dezembro, a cobrança do pedágio deverá voltar à Rodovia do Café e à BR-277 no oeste do estado, além da cobrança nas novas praças entre Cascavel e Pato Branco. Os outros lotes restantes (4 e 5) devem ser leiloados em 2025, com possível início de cobrança no ano seguinte.

Para ajudar na programação da viagem, reunimos o preço do pedágio nas estradas concedidas no Paraná, separadas por concessionária, e com valores referentes a automóveis.

Preço do pedágio nas rodovias do Paraná

EPR Litoral Pioneiro

São José dos Pinhais (BR-277): R$ 22,60

Jaguariaíva (PR-239): R$ 7,60

Jacarezinho (PR-153): R$ 12,00

Carambeí (PR-151): R$ 11,40

*Pagamento com tags tem 5% de desconto.

Via Araucária

São Luiz do Purunã (BR-277): R$ 8,70

Porto Amazonas (BR-277): R$ 10,90

Irati (BR-277): R$ 10,20

Imbituva (BR-373): R$ 10,00

Lapa (BR-476): R$ 11,50

Arteris Litoral Sul

São José dos Pinhais (BR-376): R$ 5,20

Garuva (BR-101, SC): R$ 5,20

Araquari (BR-101, SC): R$ 5,20

Porto Belo (BR-101, SC): R$ 5,20

Palhoça (BR-101, SC): R$ 5,20

Arteris Planalto Sul

Fazenda Rio Grande (BR-116): R$ 8,40

Rio Negro (BR-116): R$ 8,40

Monte Castelo (BR-116, SC): R$ 8,40

Santa Cecília (BR-116, SC): R$ 8,40

Correia Pinto (BR-116, SC): R$ 8,40

Arteris Régis Bittencourt

Campina Grande do Sul (BR-116): R$ 4,00

Cajati (BR-116, SP): R$ 4,00

Juquiá (BR-116, SP): R$ 4,00

Miracatu (BR-116, SP): R$ 4,00

São Lourenço da Serra (BR-116, SP): R$ 4,00

*Em 29 de dezembro, a tarifa aumentará para R$ 4,10.

