Obituário de Curitiba: lista de falecimentos desta quarta-feira (08)

Adayr Rodrigues Gomes, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Rodrigues Filho e Irinida Gomes Quilla. Sepultamento ontem.

Adenir José Zabot, 64 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Onorio Zabot e Iria Maria Zabot. Sepultamento ontem.

Andreia Picagewicz, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Picagewicz e Maria Luzinete Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Angel Roberto Coa, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juliana Coa. Sepultamento ontem.

Antônia Maria Ferreira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferreira e Amélia Moretti. Sepultamento ontem.

Benicio Teixeira Lopes, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Vinícius da Rocha Lopes e Luciana Teixeira Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Municipal de Paranaguá.

Davi Gonçalves Boa Ventura, 85 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ramiro Gonçalves Boa Ventura e Júlia Martins de Souza. Sepultamento ontem.

Diva Ribeiro Marcolino, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ribeiro da Costa e Maria Paulina da Conceição Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Diva dalla Bona, 95 anos. Filiação: Domingos Salvador Siqueira e Gabriela Hans Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Dorival Ribeiro de Campos Filho, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Dorival Ribeiro de Campos e Maria Hubie. Sepultamento ontem.

Edina Moraes de Almeida, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Costa Moraes e Ana Carolina de Lima. Sepultamento ontem.

Eduardo Marques Ferreira, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elias Marques Ferreira e Maria Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Eliane Miranda de Amaral, 56 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Valdomiro de Oliveira Miranda e Vicencia de Campos Miranda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Eliete Furtado, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Braulia Maria Furtado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisca Maria Tondo Pegoraro, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Domingos Tondo e Petronilha Girelli. Sepultamento ontem.

Geralda Maria da Silva Bispo, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Ramos da Silva e Madalena Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Gilberto Mueller, 56 anos. Filiação: Edvino Mueller e Elrita Maus Mueller. Sepultamento ontem.

Helena das Chagas Lima, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Gomes de Oliveira e Tereza Ercole de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Ivo Renato Chequin, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Virgílio Chequin e Joana Gava Chequin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Ivone Florêncio Cavalcante, 57 anos. Filiação: Luíza Ribeiro Cavalcante. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Batista da Silva Neto, 66 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Pedro Durval da Silva e Rosina Lauriano da Silva. Sepultamento ontem.

João Leite Neto, 80 anos. Filiação: Luiz Américo Leite e Ilidia Silveira Leite. Sepultamento hoje, Morumbi, saindo da Capela Cemitério Morumbi.

João Miguel Alves Miranda, 19 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: João Pedro Mirfanda e Sara Regiane Alves. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela de Tranqueira Almirante Tamandaré (PR).

Joares da Silva, 29 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Benedito Teixeira da Silva e Glória Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Alexandre da Silva e Monteiro Amador, 65 anos. Filiação: Jorge Morgado Monteiro Amador e Ivone Lopes Silva Amador. Sepultamento ontem.

José Dominiaki Neto, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alvir Dominiaki e Idiair Naria Dominiaki. Sepultamento ontem.

José Faria de Lara, 62 anos. Filiação: Alfredo Baltazar de Paula e Rosa Faria de Lara. Sepultamento ontem.

José Soares do Nascimento, 71 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Francisca Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Josias de Farias dos Santos, 19 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Miguel de Farias Santos e Regina Quirino dos Santos Ramos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Leonardo Mendes da Silva, 25 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Reginaldo Oliveira da Silva e Adriana dos Santos Mendes. Sepultamento ontem.

Leoni de Fátima Gomes do Nascimento, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Conceição Quieles Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Luiz Antônio Gonçalves, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sônia Margarete Gonçalves. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina.

Luiz Cláudio Skrobot, 77 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: José Agnello Skrobot e Margarida Nauffal Skrobot. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Marcos Vinícius Christo, 52 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Osvaldo Christo e Célia Christo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Tribunal de Justiça.

Maria Goreti Macaneiro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Nabozny e Angelina Accordes Nabozny. Sepultamento ontem.

Maria Olinda Torquato Pinotti, 75 anos. Profissão: secretária. Filiação: José Torquato e Maria Torquato. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Nadir Aparecida Silva Corveto, 69 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Ana Rita de Lima. Sepultamento ontem.

Nair de Oliveira Amaro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Luís de Oliveira e Rosa Morceli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nelson Castilho, 83 anos. Filiação: Averaldo Castilho e Maria Castilho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde CuritibaPR.

Nestor Martins, 80 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Plácido Martins e Francisca Pedrini Martins. Sepultamento ontem.

Ovidia Vieira Inácio, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Calixto Vicente Vieira e Maria Justina de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Sandra Márcia Vidal Pinto, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Vidal e Vandira de Almeida Vidal. Sepultamento ontem.

Sebastião Nunes da Silva, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Terezinha Nunes Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Sidney Kluge, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Emílio Kluge e Anna Pinto Kluge. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Batista Almirante Tamandaré PR.

Teresa Soares Alegre, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soares e Jandira de Souza Soares. Sepultamento ontem.

Teresinha de Jesus Carvalho Lemos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria das Dores Carvalho. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Vagner Roberto dos Santos, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nivaldo Custodio dos Santos e Eva do Rocio de Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Valdemiro de Andrade dos Santos, 70 anos. Filiação: Durvalino Alves dos Santos e Lucinda dos Santos. Sepultamento ontem.

Vinicio Dalazuana, 22 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Venus Antônio Dalazuana e Patricia Leme. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Tranqueira.