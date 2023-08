Três bairros de Curitiba estão com novos sinaleiros em cruzamentos importantes e movimentados da cidade. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), os novos equipamentos ficam em locais no Batel, Centro e Vista Alegre.

Um dos equipamentos, instalado no cruzamento da Avenida Batel com a Rua Silveira Peixoto, no Batel, passa a funcionar a partir das 10h desta terça-feira (22). A pedido de moradores e comerciantes ele contará com uma botoeira e será acionado pelo pedestre no momento da travessia.

Já na quarta-feira (23/8), as 10h, ocorre a ligação do equipamento instalado no cruzamento das ruas Carlos Razera e André Zanetti, no Vista Alegre. A intervenção ocorre após uma obra de correção geométrica efetuada pela Prefeitura para reduzir conflitos no trânsito e melhorar a acessibilidade na confluência das vias locais.

No Centro, no cruzamento da Rua Brigadeiro Franco com Alameda Princesa Isabel, o semáforo começou a funcionar na última quinta-feira (17/8) para diminuir acidentes e atender o pedido de moradores.

