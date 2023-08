Novos planos de carreira de servidores de Curitiba vai para sanção do Greca

Seis anos depois do congelamento dos planos de carreira de Curitiba, os vereadores restabeleceram, nesta quarta-feira (23), a progressão salarial dos funcionários públicos da cidade. A votação começou na segunda-feira (21) e foi realizada em três dias para cumprir uma exigência do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Nesta quarta, os parlamentares votaram em regime de redação final, apenas para consolidar os textos alterados por emendas na terça-feira (22).

LEIA TAMBÉM:

>> Aquecedor ligado: rajadas de vento quente chegam a 50 km/h em Curitiba

>> Cinco ‘receitinhas’ caseiras que vão acabar com a pintura do seu carro



Os vereadores negociaram com a Prefeitura de Curitiba e os sindicatos para acrescentar substitutivos e emendas nos planos de carreira. Uma das alterações, por exemplo, dobrou o percentual de servidores que serão contemplados pelo crescimento horizontal e quadruplicou os que serão beneficiados pelo crescimento vertical, além dos vereadores emplacarem proteção ao direito de avanço aos funcionários afastados por doença grave ou acidente de trabalho e o pagamento a todos de uma bonificação de 2,8%.

Agora, as versões aprovadas desses projetos serão enviadas ao prefeito Rafael Greca, para sanção e publicação no Diário Oficial de Curitiba. Os novos planos de carreira valerão após a publicação ofical. No caso de veto, a CMC terá que votar o projeto mais uma vez.

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!