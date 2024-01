Disfarçado de cliente, fazendo inúmeras perguntas, diversos pedidos e distraindo os funcionários. É com esse passo a passo que um homem tem aproveitado para furtar celulares em diferentes estabelecimentos de Curitiba. Após uma matéria da Tribuna do Paraná falando sobre o caso, publicada no dia 28 de dezembro, uma nova vítima falou sobre o crime.

As primeiras denúncias foram realizadas por um casal proprietário de um pet shop, no bairro Bigorrilho, e pelo dono de um restaurante no bairro Jardim Social. Nas duas situações, imagens de câmeras de monitoramento filmaram o momento em que o homem furta os celulares dos funcionários que estavam nos balcões dos comércios.

LEIA TAMBÉM:

>> Com papel a R$ 0,01 o quilo, catadores sofrem com reajuste de preço em Curitiba

>> “Quem tem razão”? Dispara Greca a internauta que pega engarrafamento eterno na Linha Verde

Depois de assistir aos vídeos que mostram o homem cometendo os furtos, Raiana Helena da Silva, gerente de uma hamburgueria e choperia localizada no bairro Juvevê, reconheceu o criminoso e procurou a reportagem da Tribuna para relatar que já foi vítima do mesmo crime.

Raiana relata que a situação aconteceu no dia 25 de novembro. Por volta das 21 horas, o homem entrou no estabelecimento, foi até o balcão, pegou um cardápio e começou a fazer perguntas para um dos funcionários. Como o local estava cheio de clientes, o criminoso começou a pedir provas de chopes para levar para uma suposta companheira, que estaria aguardando no carro.

“Ele começou a fazer o pedido para o rapaz e pediu que adiantasse o pedido dele na cozinha enquanto ele escolhia o chope. Eu estava atendendo a cliente ao lado dele e, quando eu fui levar o pedido dela na cozinha, ele aproveitou para roubar meu celular”, revela a gerente.

Toda a situação foi registrada por uma câmera dentro da hamburgueria.

Após furtar celular, homem que se passava por cliente aumenta pedido em restaurante

Depois de pegar o celular de Raiana, o homem ainda pediu para ela dobrar o pedido dele na cozinha. Enquanto ela foi fazer a solicitação, ele saiu do estabelecimento sem pagar.

A gerente só percebeu o furto quando precisou do celular para conversar com os chefes. “Quando o pedido dele ficou pronto na cozinha e ele não estava lá, eu procurei pelo meu celular para informar o ocorrido aos meus patrões e não encontrei o aparelho. Entrei em contato com eles pelo celular do estabelecimento e eles me enviaram esse vídeo mostrando que ele (celular) tinha sido roubado”, afirma Raiana.

A vítima ainda acredita que o criminoso queria pegar mais um aparelho que estava no balcão. “Tinha mais um (celular) no balcão, perto da calculadora que ele pegou. Acho que quando ele pegou a calculadora, ele queria levar esse celular e foi um teste para ver se alguém percebia os movimentos dele”, diz.

Polícia está investigando crimes

Assim como as outras duas vítimas, Raiana também foi até a Delegacia de Furtos e Roubos para registrar um boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que está investigando os casos e realizando diligências a fim de localizar o autor. A PCPR orienta que as vitimas compareçam à delegacia com as imagens de câmera de segurança para dar auxílio no andamento das investigações.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!