Novo supermercado do Super Muffato é reinaugurado na RMC após mega reforma

Será reinaugurado nesta sexta-feira (1°), às 8h, o novo supermercado do Super Muffato, em São José dos Pinhais. A loja passou por uma mega reforma e a revitalização deixou o local mais moderno e com muitas novidades aos clientes da loja. A mudança foi total, por dentro e por fora da loja, localizada na Rua XV de Novembro, no Centro.

A parte interna foi remodelada para que os clientes façam suas compras de um jeito muito mais intuitivo e agradável, visualizando e acessando as ofertas de um jeito prático e simples.

Logo na entrada a delicatessen, que tem opções de alimentos quentes como pizzas e massas, além de assados e pratos tradicionais.

Foto: Divulgação.

Também tem novidades entre as opções frias, incluindo mix de saladas higienizadas e um balcão de sushi. A ideia é oferecer muitas opções que facilitem o dia a dia. Tudo isso em um ambiente moderno e atualizado, segundo a rede.

Nos setores de hortifrúti e a padaria, o layout foi projetado para realçar o frescor dos produtos, garantindo que o cliente leve para casa o melhor.

“Estamos atentos às mudanças na dinâmica da vida de nossos clientes e investimos em reestruturações que atendam às novas necessidades. Essa reinauguração marca a chegada de uma nova geração de lojas, com foco em frescor e praticidade. Agradecemos a todos pela paciência durante o período de obras e desejamos que aproveitem o resultado, que ficou muito bonito e agradável”, afirma Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato.

Novo supermercado tem vagas de emprego

A ampliação dos serviços do Super Muffato em São José dos Pinhais está gerando 40 novas vagas, principalmente na área de alimentação. Há oportunidades para pizzaiolo, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de sushi, cozinheiro (a), auxiliar de cozinha, além de operadores de caixa e repositores.

Novo Super Muffato São José dos Pinhais

Local: Rua XV de Novembro, 2401

Dia e Horário: Sexta, 01 de novembro, 8h

Horário de funcionamento: Seg. a sábado: 08h às 22h / Domingos e feriados: 08h às 21h