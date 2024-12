Novo supermercado da grande Curitiba ganha detalhes finais para inauguração. Fotos!

Marcada para esta sexta-feira (27), a inauguração do novo Jacomar de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, segue com obras a todo vapor. Antes com tapumes, agora o endereço onde será a nova loja da rede está sem muros e com a estrutura toda visível para quem passa pela Rua Joaquim 680, endereço da nova loja do Jacomar na Grande Curitiba.

Segundo a rede, novo Jacomar da Rua Joaquim Nabuco inaugura às 10h e com atrações especiais para comemorar a novidade. Esta é a 20ª loja da rede.

Veja abaixo como estão os preparativos da nova loja do Jacomar!

Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná.