Novo polo gastronômico em Curitiba! Projeto avança e já pode ser votado na Câmara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em reunião na manhã desta quarta-feira (6), a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) emitiu pareceres favoráveis a três projetos de lei. Com isso, as propostas encerraram o trâmite nos colegiados permanentes e já podem ser incluídos na ordem do dia.

Uma das iniciativas aptas à votação em plenário é a que pretende criar o Polo Gastronômico da Rua São Francisco, entre as ruas Presidente Faria e Barão do Serro Azul, no Centro Histórico da capital.

Autora da proposta de lei, Maria Leticia (PV) argumenta que a medida contribuirá para a revitalização daquela região, além de promover a gastronomia e a cultura (005.00047.2024, com o substitutivo 031.00036.2024 – saiba mais).

No mapa, região onde será o novo Polo Gastronômico. Imagem: Divulgação/CMC

“Atualmente, apesar da beleza histórica na rua, existem várias unidades que, apesar de estarem tombadas, carecem de revitalização e manutenção”, cita o parecer acatado na Comissão de Urbanismo, assinado pelo vereador Zezinho Sabará (PSD).