Avenida movimentada de Curitiba tem bloqueios e desvios em ônibus para obras

Um trecho da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, no bairro Portão, em Curitiba, será bloqueado a partir desta quinta-feira (7), para a execução de obras de pavimentação do lote 1 do Novo Inter 2, projeto que enfrenta polêmicas pelo corte de árvores previsto para a região.

O tráfego na avenida será interrompido, em ambos os sentidos, entre as ruas Francisco Klemtz e Cecília Ribas Munhoz. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), opções de rotas alternativas e ajustes temporários no sentido de algumas vias foram programados, visando facilitar o acesso e o desvio do fluxo de veículos.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. Além disso, placas de sinalização, instaladas pela empresa responsável pela obra, também orientarão os condutores ao longo do percurso.

A mudança no trânsito afetará temporariamente linhas do transporte coletivo. Veja detalhes abaixo.

Desvios no trânsito

Durante o período de bloqueio, a Setran orienta que os motoristas planejem rotas alternativas antes de sair de casa e evitem, se possível, o trecho bloqueado.

Uma opção de desvio para quem seguir no sentido Portão é acessar a Rua Tabajaras e, em seguida, a Rua Professora Doracy Cezzarino, que terá sentido único de circulação. Um novo semáforo foi instalado no cruzamento das ruas Professora Doracy Cezzarino e Francisco Frischmann para facilitar o acesso.

Para quem seguir no sentido Santa Quitéria/Barigui, é possível utilizar a via rápida Eduardo Carlos Pereira/Guilherme Pugsley e acessar a Rua Professor Ulisses Vieira. Outra alternativa é seguir pela Rua Francisco Frischmann, depois pelas ruas Carlos Dietzsch, Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz.

Alterações de sentido

A Rua Professora Doracy Cezzarino passará a ter sentido único de circulação, da Rua Tabajaras até a Rua Francisco Frischmann, a partir das 11h de quinta-feira (7). Da mesma forma, a Rua João José Pichet terá sentido único de circulação, da Avenida Pres. Arthur da Silva Bernardes até a Rua Cel. Airton Plaisant.

Além disso, para facilitar o acesso de moradores, a Rua Cap. Ten. Máris de Barros passará a ter sentido duplo de circulação no trecho entre a Rua Cel. Airton Plaisant e a Avenida Pres. Arthur da Silva Bernardes.

Ainda, todos os bloqueios e desvios foram repassados aos aplicativos de trânsito, para que as intervenções possam ser acompanhadas em tempo real pelos motoristas.

Linhas de ônibus

Com o bloqueio da Avenida Presidente Arthur Bernardes, entre as ruas Francisco Frischmann e Francisco Klemtz, seis linhas de ônibus terão desvios de trajeto na região, a partir do primeiro horário desta quinta-feira, até a conclusão da etapa de obras. Veja as mudanças:

As linhas 021 – Interbairros II (anti-horário) e 027 – C. Raso/C. do Siqueira farão desvio de itinerário pelas ruas João José Pichet e Cel. Airton Plaisant. Os pontos de ônibus nas ruas Leonardo Nunes e na Arthur Bernardes, próximo à Panvel, serão desativados durante as obras. Haverá uma parada de ônibus temporária na Rua Airton Playsant, entre a Francisco Klemtz e a Leonardo Nunes.

As linhas 023 – Inter 2 (anti-horário) e 024 – C.Raso/C. do Siqueira realizarão desvio de itinerário pelas ruas João José Pichet, Airton Plaisant e Carlos Dietzsch.

A linha 670 – São Jorge fará desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant e Francisco Klemtz, sentido centro, e pelas ruas Vital Brasil, Pedro Collere, Joaquim Caetano da Silva, Pinheiro Guimarães e Cel. Airton Plaisant, sentido bairro. Serão colocadas duas paradas temporárias na Rua Pedro Collere, no sentido bairro, e uma, sentido centro, na Rua Cel. Airton Plaisant.

A linha 761 – V. Izabel realizará desvio de itinerário pelas ruas Vital Brasil, Pedro Collere e Joaquim Caetano da Silva, sentido bairro. A linha terá duas paradas provisórias na Pedro Collere.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) colocou cartazes informativos nas linhas afetadas e vai manter orientação nos locais para os passageiros. Mais informações e os mapas com as alterações podem ser conferidas no site da Urbs.