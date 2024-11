Estação-tubo de Curitiba é reativada no Centro após obras em prédio

Desativada desde janeiro deste ano, a estação-tubo localizada na Travessa Nestor de Castro, no Centro de Curitiba, voltou a funcionar nesta terça-feira (5). Com isso, as linhas 307 – B. Alto/Sta. Felicidade e 902 – Sta. Felicidade/Pça. Tiradentes voltam a ter embarque e desembarque no local.

A estação-tubo Tiradentes/Nestor de Castro, que atende linhas do Ligeirinho que circulam no sentido Santa Felicidade, havia sido fechada aos passageiros pela Urbanização de Curitiba (Urbs) por questões de segurança, devido ao risco de desabamento de um prédio antigo, que fica em frente. Agora, após o término de obras no imóvel, a estação foi reativada.

“A Urbs desativou o equipamento em 5 de janeiro para garantir a segurança dos passageiros, porque um prédio antigo em frente à estação sentido Santa Felicidade estava com rachaduras na parede e corria o risco de desabar. A Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) isolou e sinalizou o local até que houvesse segurança para a população que transita na região”, informou a Urbs, em nota.