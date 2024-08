Novo Polo Gastronômico de Curitiba deve ser criado em região histórica da cidade

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) analisa a possibilidade de criar um novo polo gastronômico na cidade. A Rua São Francisco, no Centro Histórico da capital, pode ganhar uma revitalização com novas atividades gastronômicas e culturais.

O projeto é de autoria da vereadora Maria Letícia (PV) e apresentado ao Legislativo em abril. A ideia da implantação do polo é entre as ruas Presidente Faria e Barão do Serro Azul.

De acordo com a proposição, o Polo da Rua São Francisco contará com ações de conscientização e acolhimento da diversidade sexual, de raça, de gênero, além de atuar no combate à importunação sexual de mulheres. A ação se daria por meio da instalação de placas informativas no local.

No mapa, região onde será o novo Polo Gastronômico. Imagem: Divulgação/CMC

Já com a liberação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a proposta segue para a análise a Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Curitiba.

Décimo em Curitiba

Na última semana, os vereadores de Curitiba aprovaram o projeto de lei para a criação do Polo Gastronômico do Jardim das Américas, o nono da cidade. Aguarda a sanção ou veto do Executivo de Curitiba. Caso venha a ser implementado o do São Francisco, seria então o décimo.

Atualmente, a cidade de Curitiba conta com polos gastronômicos legalmente reconhecidos: da Região Norte, da Itupava, do Alto Juvevê, da Avenida Salgado Filho, de Santa Felicidade, do Água Verde, da Alameda Prudente de Moraes e do Petit Batel.

