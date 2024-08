Novo Polo Gastronômico em bairro de Curitiba está prestes a sair do forno

Vereadores de Curitiba aprovaram na manhã desta terça-feira (20), por unanimidade, o projeto de lei para a criação de um novo Polo Gastronômico do Jardim das Américas, o nono da cidade. A iniciativa será encaminhada para a sanção ou veto do Executivo de Curitiba.

A criação do polo busca incentivar e desenvolver o comércio gastronômico da região, abrangendo três vias do bairro: a partir da avenida Nossa Senhora de Lourdes, entre as ruas Marcos Smanhotto e Antonio Pacce; João Doetzer, entre as ruas Antonio Pacce e Dr. Carlos Bruno Breithaupt; e terminar na rua Capitão Leônidas Marques, entre as ruas Dr. Carlos Bruno Breithaupt e Jorge Gomes Rosa. Veja aqui os outros polos gastronômicos de Curitiba.

O autor do projeto, o vereador Serginho do Posto (PSD), reforçou na sessão da segunda-feira (19) que o polo gastronômico será importante para a criação de uma associação para que eles possam fazer uma promoção e um calendário das atividades que estarão dispostas à população.

O bairro Jardim das Américas tem a vocação para o comércio, impulsionada pela implantação do Shopping Jardim das Américas. Outros vereadores, no debate do projeto de lei, falaram da importância dos polos para o desenvolvimento da economia dos bairros de Curitiba. “O polo gastronômico traz às famílias e aos turistas que visitam a capital a possibilidade de conhecer novos locais” avaliou, Osias Moares (PRTB).

Bairros de Curitiba têm oito polos gastronômicos

Atualmente, a cidade de Curitiba conta com oito polos gastronômicos legalmente reconhecidos: da Região Norte, da Itupava, do Alto Juvevê, da Avenida Salgado Filho, de Santa Felicidade, do Água Verde, da Alameda Prudente de Moraes e do Petit Batel.

