A implantação do Parque Rio Bonito do Tatuquara, o 48º de Curitiba, no bairro Campo de Santana, é a mais nova área de lazer de Curitiba. Criada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), tem aproximadamente 44,4 mil metros quadrados de área e foi inaugurada no sábado (26), com a presença do prefeito Rafael Greca.

Fotos: Levy Ferreira / SMCS.

O local conta com espaço amplo para prática de esportes e lazer, com duas canchas de minifutebol, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, três parquinhos (dois com pisos emborrachados), cinco espaços de estar e três bicicletários.

O parque também é equipado com pistas para caminhada e ciclovia e recebeu um sistema de iluminação em LED, moderno e sustentável.

