Um novo hospital será montado em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Foi assinado nesta quarta quarta-feira o termo de cessão de uso das dependências do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida com a empresa CIS (Centro Integrado de Saúde), segundo informo a prefeitura da cidade.

As obras devem iniciar em breve e vão garantir um volume maior de atendimentos em cinco especialidades. Os serviços da maternidade não terão nenhum tipo de paralisação. Em sua primeira etapa, serão priorizados atendimentos de maternidade e clínica médica, adulta e pediátrica.

“A maternidade irá de pronto aumentar a complexidade para risco intermediário fazendo com que mais de 90% de todas as gestantes sejam atendidas e tenham seus filhos no Hospital de Fazenda Rio Grande, sem ter a necessidade de serem conduzidas a outros centros médicos em outras cidades”, disse Glauber Garbin, responsável pelo CIS.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….