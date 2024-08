Com o início dos Jogos Olímpicos Paris 2024, na última sexta-feira (26), o esporte é o centro das atenções no mundo todo. No entanto, pouca gente sabe que uma modalidade esportiva nova, ainda distante dos holofotes, é legitimamente curitibana. É o futsac, ou futebol de saco, reconhecido por lei da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) como o primeiro esporte criado na cidade, há 22 anos.

Futsac: 10 curiosidades e as regras do jogo

1 – Futsac é o acrônimo de futebol de saco e é uma marca registrada. Além do futebol, o esporte guarda semelhanças com o futevôlei e com o tênis.

2 – O esporte foi criado em 2022 pelo curitibano Marcos Juliano Ofenbock. Ele trouxe a ideia na bagagem após uma viagem de intercâmbio à Austrália, em 1998.

3 – A inspiração de Ofenbock foi o footbag, em que a pessoa faz malabarismos com uma bolinha cheia com grãos de plástico. O “pai” do futsac também é o responsável por resgatar a história do Pirata Zulmiro, que recentemente ganhou um parque temático em Curitiba.

4 – A bolinha do footbag foi adaptada para que se tornasse mais competitiva. O futebol de saco é praticado com uma bola de cerca de 50 gramas, revestida de crochê, recheada com plástico granulado reciclado.

5- O futsac pode ser jogado individualmente ou em duplas. A quadra mede 10 metros de comprimento por 5 metros de largura, com uma rede divisória de 1,5 metro de altura. São disputados três sets de até 21 pontos.

6 – O objetivo é passar a bolinha sobre a rede e derrubá-la no campo adversário, sem usar as mãos e os braços. Os movimentos podem ser feitos com os pés, a cabeça e o tronco, por exemplo.

7 – O primeiro torneio de futsac foi realizado em Curitiba, em 2007. Dois anos depois, foi fundada a Federação Paranaense de Footsack, reconhecida pela Câmara de Curitiba como de Utilidade Pública, graças à lei municipal 13.977/2012.

8 – No dia 29 de março de 2014, data em que se comemora o aniversário da Câmara Municipal e da cidade de Curitiba, o Ministério do Esporte reconheceu o futsac como uma modalidade esportiva.

9 – A lei municipal 14.784/2016, aprovada pela CMC, reconhece o futsac como primeiro esporte criado na cidade de Curitiba. Meses depois, a lei estadual 18.739/2016 reconheceu o futsac como a primeira modalidade esportiva desenvolvida no Paraná.

10 – Em 2017, o futsac passou a ser implementado nos colégios estaduais do Paraná, na grade curricular das aulas de Educação Física.

