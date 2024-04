A partir da manhã desta quarta-feira (10), um trecho da Rua Professor Nivaldo Braga, no Cajuru, bairro de Curitiba, passa a ter sentido único de circulação. A rua faz parte do novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru, que está sendo implantado. Na última semana, a Rua Professora Olga Balster, que complementa o binário, também teve um trecho de sentido único liberado.

Com a mudança, a Rua Professor Nivaldo Braga passará a ter sentido único de circulação da Rua Pandiá Calógeras para a Rua Miguel Caluf. A mudança de sentido é prevista em projeto, portanto, é definitiva e foi possível graças ao avanço das obras.

Dois semáforos existentes serão readequados nos cruzamentos com as ruas Luiz França e Antônio Meirelles Sobrinho.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas que circulam pela região.

Obras no trecho!

As intervenções para transformação na Rua Professor Nivaldo Braga começaram em dezembro de 2022, com a requalificação da calçada, meio-fio e paisagismo, que atualmente somam 1.336 metros de melhorias já executadas no passeio.

Também foram executados 720 metros de asfalto novo no trecho entre a Rua Miguel Caluf e a Avenida Prefeito Mauricio Fruet.

Novo binário em Curitiba

A mudança no trânsito deste importante bairro de Curitiba faz parte do pacote de obras do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, com adequações ao itinerário e sistema viário do BRT Leste-Oeste, financiado pelo New Development Bank (NDB), com recursos na ordem de US$ 75 milhões, mais US$ 18,7 milhões em contrapartidas do município.

O binário promete vai organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste-Oeste, facilitando o acesso ao novo Terminal do Capão da Imbuia. Após a conclusão das obras, a Rua Nivaldo Braga terá sentido único, a partir da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru. A Rua Professora Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Victor Ferreira do Amaral.

