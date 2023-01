A rede Verde Mais Fresh Market vai inaugurar nesta quinta-feira (15) a sua quarta loja em Curitiba, dessa vez no bairro Cabral. Com investimento total de R$ 10 milhões, o novo espaço tem 1.000 m2 de área de loja, 250 m2 de restaurante e estacionamento coberto. Além disso, a loja tem espaço de café e farmácia.

Os clientes da nova unidade Verde Mais Fresh Market vão encontrar o mesmo mix de conveniências que já são marca registrada das lojas. O conceito da marca “Tudo mais em um só lugar – comer bem faz bem” é representado pelos produtos: hortifrúti sempre frescos, granel, padaria com receitas próprias, confeitaria fina, cortes de carnes especiais, adega com mais de 500 rótulos e um sushi bar.

De acordo com o CEO e fundador da rede, Helton Parizotto, os itens tradicionais de mercado não ficam de fora da nova loja, com variedade de produtos a granel, glúten free, veganos e orgânicos, sem contar itens de limpeza, higiene e beleza.

Empregos em Curitiba!

A Verde Mais Fresh Market do Cabral vai gerar 70 empregos diretos, que se somam aos 300 funcionários que já trabalham no Grupo Verde Mais. A rede iniciou as atividades em Curitiba em 2016, com uma loja no bairro Xaxim; em 2018 inaugurou a loja no Hauer e, em 2021, a unidade na Vila Izabel. Desde 2020, opera também no e-commerce com loja virtual própria.

Em busca de emprego? Veja todas as vagas na página especial da Tribuna!

“O maior diferencial da nossa marca é oferecer uma experiência de compra agradável, prática e completa”, diz Parizotto. “Nossa missão é levar alimentação de qualidade para toda a Curitiba”, reforça.

Veja que incrível!