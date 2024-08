Nova Rodovia dos Minérios perto do fim? Duplicação deve ser concluída em breve

A obra de duplicação da “nova” Rodovia dos Minérios está prestes a ser concluída, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092) entre Curitiba e Almirante Tamandaré tem setembro como prazo final para setembro.

O trecho que está em obras, de 4,74 quilômetros, está recebendo os últimos serviços antes da liberação de todas as pistas. O investimento na Rodovia dos Minérios é de R$ 112.7 milhões.

As equipes trabalham atualmente nos encaixes dos novos viadutos ao eixo central, construindo uma passarela e concluindo a ligação da última ponte à rodovia, no trecho variante. Devido a estes serviços, o trecho da Rodovia dos Minérios ainda conta com desvios para as vias marginais ou com tráfego em apenas duas pistas.

Também estão em execução dispositivos do sistema de drenagem de águas, e contenções de taludes de aterros. Na sequência serão concluídas a sinalização horizontal, sinalização vertical e a instalação de dispositivos de segurança.

A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um grande volume de tráfego, inclusive de caminhões pesados, circulando entre Curitiba e Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul e a região do Vale do Ribeira.

Qual trecho da Rodovia dos Minérios está em obra?

A obra começa um pouco antes do viaduto do Contorno Norte de Curitiba (PR-418) e segue até o perímetro urbano de Almirante Tamandaré. A pista central é executada em pavimento rígido de concreto, e as vias marginais, em ambos os lados, são de pavimento flexível asfáltico, em segmentos descontínuos.

Após a entrega da duplicação, permanecerá no trecho somente uma frente de trabalho finalizando a nova iluminação pública do trecho, com instalação de fiação elétrica e luminárias em novos postes.

Foto: Divulgação/DER

