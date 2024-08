BMW envolvida em grave acidente em Curitiba estava a 181 km/h; vídeo

O grave acidente envolvendo dois carros que resultou em um incêndio na Avenida Comendador Franco, em Curitiba, está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A situação aconteceu na noite da última terça-feira (13), no bairro Jardim Botânico.

A colisão aconteceu entre uma BMW e um Honda Civic. De acordo com o delegado da PCPR Edgar Santana, a imagem do sistema de radar aponta a possível velocidade dos veículos momentos antes da batida. O Civic estava a 57 km/h, enquanto a BMW estava a 181 km/h.

Novas imagens liberadas pela PCPR mostram o acidente. Veja:

Após colidirem, os carros foram arrastados e, em seguida, pegaram fogo. O motorista do Civic foi encaminhado ao hospital e continua internado em estado grave.

“Nos próximos dias, vamos proceder a oitivas de algumas testemunhas, inclusive testemunhas presenciais do fato. Estamos na posse de imagem de sistema de monitoramento do local, que serão remetidas ao Instituto de Criminalística para que formalize a dinâmica do acidente e constate a velocidade de ambos os veículos”, afirma Santana.

Motorista que se envolveu em acidente é procurado

As investigações da PCPR continuam com o objetivo de identificar e localizar o motorista da BMW.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

