Havan oferece 200 vagas de emprego para megaloja em construção em Curitiba

A rede Havan está oferecendo 200 vagas de emprego para a nova unidade em construção em Curitiba. A megaloja será erguida em uma área de 10 mil metros quadrados, na Rua João Bettega, esquina com a Rua Senador Accioly Filho, no bairro Cidade Industrial. A inauguração está prevista para o final do ano.

Os interessados podem se candidatar pela internet, por meio da aba “Trabalhe Conosco” do site da empresa ou diretamente pelo link de inscrição. Entre as posições disponíveis estão: operador comercial/caixa, auxiliar de vendas, promotor comercial, vendedor de eletro, fiscal de loja, conferente de estoque, zeladoria e líder de loja.

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e mais de 18 anos. Após a inscrição, os candidatos devem ficar atentos aos contatos informados, pois é por esses canais que a empresa fará o retorno.

Entre os benefícios oferecidos pela Havan estão vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, participação nos resultados (PPR) e premiações internas. A rede também adota políticas de apoio à família, como licença-maternidade estendida de 180 dias e licença-paternidade de 20 dias.

Lojas Havan em Curitiba e região metropolitana

Atualmente, a Grande Curitiba concentra 15 unidades da rede, sendo oito dentro da capital paranaense. Com a nova loja, o grupo mantém a meta de atingir 200 lojas até 2026, ano em que completará 40 anos de história. Em outubro, a unidade de número 184 foi inaugurada em Paranaguá, no litoral paranaense.