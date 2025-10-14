Cine Passeio será um dos poucos cinemas do mundo a exibir o novo Frankenstein

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Cine Passeio de Curitiba faz parte de um seleto grupo de cinemas ao redor do mundo escolhidos para exibir um dos filmes mais aguardados do mês. Em uma parceria especial com a distribuidora 02 Play e a Netflix, o cinema de rua curitibano vai receber “Frankenstein”, a nova produção do aclamado diretor Guillermo del Toro, a partir do dia 23 de outubro.

Os fãs de cinema já podem se preparar: a venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (20/10), tanto pelo site ingresso.com quanto diretamente na bilheteria do Cine Passeio. Esta é uma oportunidade única para os curitibanos, já que o lançamento do filme nos cinemas é bastante limitado globalmente, chegando à plataforma Netflix em 7 de novembro.

Esta não é a primeira vez que o Cine Passeio recebe produções da Netflix distribuídas pela 02 Play. Atualmente, o longa “Casa de Dinamite” está em cartaz no cinema e chegará à plataforma de streaming no dia 24 de outubro.

Frankenstein de Guillermo del Toro

A nova versão de Frankenstein traz uma abordagem diferente da clássica história escrita por Mary Shelley em 1818. Durante o processo criativo e nas entrevistas de divulgação, Guillermo del Toro revelou que a adaptação explora o lado filosófico sobre a vida e a morte, distanciando-se das versões cinematográficas anteriores.

A trama acompanha um cientista brilhante, porém egocêntrico, que cria vida em um experimento monstruoso, desencadeando uma série de eventos que levam à destruição tanto do criador quanto de sua trágica criação.

O elenco reúne nomes de Hollywood, como Oscar Isaac interpretando Victor Frankenstein, Jacob Elordi dando vida à criatura e Mia Goth no papel de Elizabeth. O time de estrelas ainda conta com Christopher Waltz e Ralph Ineson, completando um elenco de peso para esta produção.

Programação Cine Passeio

Outro destaque da programação do Cine Passeio é “Jay Kelly”, estrelado por George Clooney e Adam Sandler, que teve estreia mundial no prestigiado Festival de Veneza, onde concorreu ao prêmio Leão de Ouro. O filme entrará em cartaz no dia 20 de novembro em cinemas selecionados, incluindo o Cine Passeio.

A parceria entre a distribuidora e o cinema curitibano vai além dos lançamentos. Recentemente, os espectadores tiveram a oportunidade de assistir à versão remasterizada do clássico “Paris, Texas” (1985), dirigido por Wim Wenders. Com direito a cards exclusivos e sorteios de brindes, as sessões têm sido um sucesso desde 25 de setembro, quando o filme entrou em cartaz.

Serviço

Cine Passeio

Endereço: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Frankenstein (2025)

Guillermo del Toro (EUA, 150 Minutos)

Vendas: 20/10, via ingresso.com e bilheteria

Sessões: a partir de 23/10