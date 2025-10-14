Centro de Curitiba ressurge: preços de imóveis disparam 15,6%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Curitiba vive uma retomada imobiliária. Segundo o índice FipeZAP, os preços de imóveis no Centro subiram impressionantes 15,6% nos últimos 12 meses, ficando logo atrás do Batel (16,2%). No mercado de locação, a situação também é animadora: alta de 15,7% no mesmo período, perdendo apenas para Cabral (25%), Juvevê e Portão (17%) e CIC (16%).

“A decisão de abrir uma unidade no Centro está diretamente ligada à transformação urbana que a região vive. É um território em retomada, com novos empreendimentos, revitalização de espaços públicos e maior oferta de serviços e mobilidade. Isso tem atraído investidores e moradores que buscam conveniência e conectividade”, explica Edson Loureiro, gerente da JBA Centro.

+ Leia mais Incêndio em subestação da Copel na RMC gera apagão pelo país

Retrofit: a nova cara do Centro

Um dos grandes motores dessa revitalização é o retrofit – a prática de modernizar edifícios antigos mantendo suas estruturas originais e adaptando-os para novos usos como moradia, comércio e escritórios.

Em Curitiba, esse movimento tem recebido apoio público. A Cohab criou um grupo temático sobre habitação e retrofit, que discute propostas para reocupar imóveis vazios e implementar programas de aluguel social e uso misto no Centro.

E tem mais: a política municipal deve se conectar à nova linha de crédito da Caixa, focada na modernização de imóveis existentes, o que deve facilitar projetos privados e ampliar o potencial de investimento no setor.

“O retrofit é um dos pilares da revitalização do Centro. Ele devolve a vitalidade ao patrimônio urbano, cria oportunidades de moradia e investimento e estimula um crescimento mais sustentável. O Centro oferece um estoque expressivo de imóveis com potencial de requalificação. Queremos ser o elo entre proprietários, incorporadores e investidores, transformando imóveis subutilizados em ativos rentáveis”, explica Loureiro.

Nova onda de construção

Além da modernização de prédios antigos, o Centro está recebendo uma nova leva de investimentos da construção civil. Dados do MySide, plataforma de inteligência do mercado imobiliário, mostram um aumento expressivo de lançamentos multirresidenciais na região, principalmente apartamentos compactos e de uso misto, mirando o público jovem e investidores.

“O Centro é hoje uma das fronteiras mais promissoras do mercado imobiliário curitibano. Combina tradição, localização estratégica e potencial de crescimento sustentável. O perfil urbano e dinâmico da região atrai quem valoriza praticidade e infraestrutura consolidada. São pessoas que desejam morar perto de tudo, reduzir deslocamentos e aproveitar o ritmo vibrante do Centro”, diz.

A JBA espera que a nova unidade represente 20% do volume total de vendas da empresa nos próximos três anos, impulsionada pelo crescimento da demanda e pela valorização local.

“Acreditamos no potencial de reocupação do Centro. A nova loja cria proximidade com os atores da região — proprietários, compradores e investidores — e também servirá de base para corretores das demais unidades. Nosso objetivo é fortalecer a presença da JBA e contribuir para o desenvolvimento imobiliário do coração de Curitiba”, afirma Loureiro.

Com 32 anos de atuação, a JBA Imóveis tem uma loja especializada em locações e unidades de vendas em bairros como Água Verde, Bairro Alto, Boa Vista, Bom Retiro, Boqueirão, Jardim das Américas e Santa Felicidade, além das cidades vizinhas de Pinhais e São José dos Pinhais. A loja Centro terá atuação diversificada da JBA, com vendas e locações.