Nova unidade da Havan no Litoral do Paraná será inaugurada neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova megaloja da Havan em Paranaguá será inaugurada neste sábado (04/10), a partir das 10h, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. O empreendimento fica ao lado da unidade do grupo Bavaresco, que promete ser o maior supermercado do litoral do Paraná. Juntas, as duas estruturas somam entre 9 e 10 mil m² de área construída cada.

O funcionamento da loja será diário, das 9h às 22h, incluindo domingos e feriados. A expectativa é de que a operação gere 200 empregos diretos, com prioridade para moradores de Paranaguá, além de vagas indiretas em outros serviços.

Na manhã desta terça-feira (30/09), Luciano Hang, fundador e proprietário da rede, visitou a nova unidade. Conhecido como “Véio da Havan”, o empresário conversou com os colaboradores e destacou a importância do time para o sucesso da empresa. “Nós abrimos lojas não só para encantar nossos clientes, mas também para encantar nossos colaboradores”, disse em publicação nas redes sociais.

Recentemente o Véio da Havan anunciou uma nova loja da Havan em Curitiba para 2026

A megaloja de Paranaguá segue o padrão arquitetônico das unidades mais recentes da rede. A fachada é marcada pela tradicional Estátua da Liberdade em frente ao estacionamento, que terá uso gratuito para clientes. O espaço interno é climatizado e abriga uma praça de alimentação, além de oferecer um mix de aproximadamente 350 mil produtos, que vão de utilidades domésticas a moda, eletroeletrônicos e decoração.

Com presença consolidada na cidade há 14 anos, essa será a segunda filial em Paranaguá. No estado, a Havan chega agora a 33 lojas, e em nível nacional, a nova unidade representa a 184ª da rede.

Serviço

Inauguração da 2ª loja Havan de Paranaguá

Data: sábado (04/10)

Horário: às 10h

Endereço: Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, no bairro Jardim Yamaguchi, em Paranaguá

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉