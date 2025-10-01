Curitiba constrói pista de skate inspirada em bowl lendário dos EUA

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está concluindo a requalificação da pista de skate da Praça Maestro Bento Mossurunga, no Jardim das Américas. O local vai ganhar um tri-bowl, pista com formato de piscina composta por três seções e que será réplica do lendário Bowl da Poods, que fica na cidade de Encinitas, na Califórnia (Estados Unidos). As obras estão sendo feitas por construtores especializados em pistas de skate.

A “piscina” deverá atrair desde skatistas old school que gostam do surfskate e de andar no flow (no embalo) até atletas da nova geração que voam para fora da pista com aéreos semelhantes aos das pistas do park e vertical. Além dela, a praça também terá uma pista de street com obstáculos como rampa 45, quarter, savanas, delta, duas savanas com corrimão e caixote.

Todo o complexo esportivo terá qualidade olímpica e deverá formar muitos novos campeões do skate para Curitiba, além de atrair atletas de outras cidades.

Pista lendária

De acordo com o coordenador da construção das pistas, Rodrigo Sabaquevstz, também conhecido como Rodrigo “Bichão”, todas as medidas do bowl foram pegas na pista original da Califórnia e feitas com muito amor e dedicação aqui em Curitiba. “A expectativa sobre esta pista é muito grande entre a galera que anda de skate. Essa é uma réplica da Poods da Califórnia, é uma pista referência no mundo do skate”, afirmou Bichão.

Segundo o construtor, a diferença desta pista é que não existe reta (flat), todas as transições se unem uma na outra, o que aumenta bastante a velocidade. A parte funda da pista terá 2,80 metros, a média 2,40 metros e a rasa 2,20 metros. “É uma pista que não tem reta, então é gás toda hora. É para galera ficar brincando no carvers, estourar aéreos. É um bowl que só existe na Califórnia e agora vai ter aqui em Curitiba”, disse.

Sonho de 20 anos

Um dos skatistas que acompanha toda a evolução da obra é Rodrigo Mantovani, de 48 anos, morador em frente à praça e que há 20 anos organiza campeonatos e monta obstáculos na quadra esportiva do local.

“Já faz uns 20 anos que a gente constrói os obstáculos, quarter, 45, caixote, corrimão. Já fizemos vários campeonatos aqui. Agora estão construindo essa pista aqui que é um sonho para nós. A gente só tem a agradecer à Prefeitura, imensamente grato por terem cedido esse espaço que vai trazer somente benefício para a comunidade”, disse Mantovani.

Investimentos

A Prefeitura está com o maior programa de reformas e revitalização já feito nas 35 pistas públicas de skate da cidade, com investimentos de R$ 2,8 milhões.

Todas as reformas são coordenadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e acompanhadas de perto pela empresa dos skatistas e engenheiros Júlio Cesar Zeni e Marco Imaguire (Maguila), um dos primeiros atletas a andar de skate em Curitiba, nos anos 1970, e ajudar a cidade a se transformar numa potência do esporte.

Já foram concluídas as reformas das pistas dos seguintes locais:

Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, no Tatuquara

Jardinete Ambiental Schiller, no Alto da XV

Centro Esportivo Avelino Vieira, no Bacacheri

Praça Marco Aurélio Malucelli, no Santo Inácio

Praça Bernardo Manoel Hostin, no Bairro Alto

Praça Antônio Sebastião da Cunha Gebran, na CIC

Praça São Marcos, em Santa Felicidade

Praça José Luiz Franceschi, no Sítio Cercado

Praça Nelson Saternaski Monteiro, no Xaxim

Parque Mané Garrincha, na CIC

Praça do Redentor – Pista do Gaúcho, no São Francisco

Bowl e pista street do Eixo de Animação Arnaldo Busato, no Guaíra

Pista do Caiuá, na CIC

Praça das Tendas, no Sítio Cercado

Praça Central da Vila Nossa Senhora da Luz, na CIC