Estrutura de obra cai e trabalhadores ficam feridos na Grande Curitiba

Quatro trabalhadores ficaram feridos após a estrutura de uma empresa em construção cair na tarde desta terça-feira (30/09). O acidente aconteceu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Um homem, de 44 anos, foi resgatado por um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA). Ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, com uma fratura bilateral de tíbia, em estado grave.

Outros três trabalhadores foram encaminhados por ambulâncias ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na RMC. Um em estado grave e dois em estado moderado.

Nenhum nome dos trabalhadores foi divulgado pelo BPMOA.