Acidente entre carro e ônibus deixa quatro feridos na BR-376, na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro foi registrado no início da tarde desta terça-feira (30/09), na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel bateu na traseira do transporte coletivo. O acidente aconteceu no km 614, na pista sentido Santa Catarina.

As quatro vítimas que ficaram feridas estavam no carro. Duas tiveram lesões moderadas e as outras duas lesões leves. Segundo a PRF, até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento.