Obras de asfalto alteram trânsito do Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua José Loureiro, no Centro de Curitiba, vai passar por uma boa renovada no asfalto a partir das 9h desta quarta-feira (1º/10). O trecho em obras é bem extenso – são 830 metros entre as ruas Desembargador Westphalen e Conselheiro Laurindo – e o serviço deve impactar a circulação de veículos até as 17 horas.

Se o tempo colaborar, a previsão é que tudo esteja finalizado até sexta-feira (3/10). Mas sabemos como é Curitiba e sua imprevisibilidade climática, não é mesmo?

Para quem precisa circular pela região, atenção: serão necessários bloqueios totais na via, que irão avançando conforme o ritmo dos trabalhos. A boa notícia é que as equipes estão orientadas a dar prioridade para a passagem dos ônibus, garantindo que o transporte público seja menos afetado.

O que exatamente será feito? O serviço de fresa e recape, que consiste no corte e retirada das camadas de asfalto já desgastado pelo tempo e trânsito intenso, para então aplicar uma nova camada de pavimento asfáltico. Todo o trabalho ficará a cargo da Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM).

Para garantir a organização do tráfego durante as intervenções, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local orientando os motoristas. O trânsito certamente ficará mais lento na região, então a dica é redobrar a atenção ou, se possível, buscar rotas alternativas para fugir do congestionamento.