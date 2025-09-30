Projeto polêmico provoca debate sobre banheiros públicos em Curitiba; insuficientes?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) analisa um projeto de lei que pode transformar o ato de urinar e defecar nas ruas em infração com multa de R$ 500. Leonildo Monteiro Filho, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MPNPR) na capital, acredita que a iniciativa, se aprovada, deve aumentar a criminalização exclusiva de grupos vulneráveis.

“De fato, seria importante que ninguém fizesse suas necessidades em vias públicas, mas, mais uma vez, essa PL vai criminalizar apenas grupos vulneráveis, principalmente, a população em situação de rua”, explica.

De autoria da vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), a proposta estabelece a obrigatoriedade de limpar o local imediatamente. Caso o infrator não realize a higienização, ele receberá a multa.

Segundo o coordenador, essa prática reforça estigmas enraizados na cultura desde a escravidão, visto que muitos pagarão pela precariedade de uma situação que eles vivem por falta de uma alternativa melhor.

O projeto de lei foi formalmente protocolado em 10 de julho e segue em análise nas comissões temáticas da Câmara Municipal. Para virar lei, a proposta ainda precisa passar por todo o processo legislativo, incluindo votações em plenário e sanção do Executivo.

Banheiros para todos?

Um levantamento feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que Curitiba é a nona capital do Brasil com mais pessoas em situação de rua. Ao todo, 4.209 pessoas não tinham onde morar na capital paranaense em março de 2025.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o município administra 29 banheiros públicos. Eles estão localizados em bosques, cemitérios e parques, em sua grande maioria (veja a lista de endereços abaixo). Entretanto, são locais que não funcionam 24 horas.

Há também os banheiros administrados pela Urbanização de Curitiba (URBS). Além dos instalados dentro dos terminais de ônibus e ruas da cidadania, existem outros nove pontos espalhados pela cidade (veja a lista de endereços abaixo).

Para usar a maioria destes banheiros é cobrado um valor simbólico de R$ 2. Porém, conforme ressalta a URBS, pessoas em situação de rua não pagam. Além disso, todos possuem horário de funcionamento, com exceção o da rodoferroviária, que funciona 24 horas.

Para Leonildo, o acesso a banheiros públicos deve ser para todos, sem qualquer tipo de exclusão. “Hoje, os banheiros que são liberados não contemplam 20% das pessoas que estão no Cadastro Único de Curitiba”, afirma.

Veja lista de banheiros públicos da Prefeitura de Curitiba:

Bosque Alemão ;

; Bosque Papa João Paulo II;

Cemitério Água Verde ;

; Cemitério Boqueirão ;

; Cemitério Municipal São Francisco de Paula ;

; Cemitério Santa Cândida ;

; Jardim Botânico ;

; Museu de História Natural;

Parque Atuba ;

; Parque Bacacheri ;

; Parque Barigui ;

; Parque Barreirinha ;

; Parque Lago Azul ;

; Parque Náutico ;

; Parque Passaúna ;

; Parque São Lourenço ;

; Parque Tanguá ;

; Parque Tingui ;

; Passeio Público ;

; Zoológico ;

; Parque dos Tropeiros.

Veja lista de banheiros públicos administrados pela Urbs:

Praça Osório – Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2.

– Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2. Arcadas do Pelourinho – Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2.

– Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2. Centro Comercial Rui Barbosa (Rua da Cidadania Matriz) – das 8h às 19h de segunda a sexta-feira e das 8h às 18h aos sábados. Preço: R$ 2.

– das 8h às 19h de segunda a sexta-feira e das 8h às 18h aos sábados. Preço: R$ 2. Terminal Guadalupe – das 5h às 0h todos os dias. Preço: R$ 2.

– das 5h às 0h todos os dias. Preço: R$ 2. Parque Barigui – Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2.

Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2. Arcadas de São Francisco – Das 8h às 15h aos domingos. Preço: R$ 2.

Das 8h às 15h aos domingos. Preço: R$ 2. Hortifrutigranjeiros do Mercado Municipal Capão Raso – Das 9h às 21h de segunda a sábado.

Das 9h às 21h de segunda a sábado. Praça de Alimentação do Mercado Municipal Capão Raso – Das 9h às 21h45 de segunda a sábado.

Das 9h às 21h45 de segunda a sábado. Rodoferroviária – 24h.

24h. Terminais de Ônibus – todos.

todos. Ruas da Cidadania – todas.