Necessidades básicas

Projeto polêmico provoca debate sobre banheiros públicos em Curitiba; insuficientes?

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 30/09/25 12h30
Foto: Átila Alberti / arquivo Tribuna do Paraná.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) analisa um projeto de lei que pode transformar o ato de urinar e defecar nas ruas em infração com multa de R$ 500. Leonildo Monteiro Filho, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MPNPR) na capital, acredita que a iniciativa, se aprovada, deve aumentar a criminalização exclusiva de grupos vulneráveis.

“De fato, seria importante que ninguém fizesse suas necessidades em vias públicas, mas, mais uma vez, essa PL vai criminalizar apenas grupos vulneráveis, principalmente, a população em situação de rua”, explica.

+ Leia mais

De autoria da vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), a proposta estabelece a obrigatoriedade de limpar o local imediatamente. Caso o infrator não realize a higienização, ele receberá a multa.

Segundo o coordenador, essa prática reforça estigmas enraizados na cultura desde a escravidão, visto que muitos pagarão pela precariedade de uma situação que eles vivem por falta de uma alternativa melhor.

O projeto de lei foi formalmente protocolado em 10 de julho e segue em análise nas comissões temáticas da Câmara Municipal. Para virar lei, a proposta ainda precisa passar por todo o processo legislativo, incluindo votações em plenário e sanção do Executivo.

Banheiros para todos?

Um levantamento feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que Curitiba é a nona capital do Brasil com mais pessoas em situação de rua. Ao todo, 4.209 pessoas não tinham onde morar na capital paranaense em março de 2025.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o município administra 29 banheiros públicos. Eles estão localizados em bosques, cemitérios e parques, em sua grande maioria (veja a lista de endereços abaixo). Entretanto, são locais que não funcionam 24 horas.

Há também os banheiros administrados pela Urbanização de Curitiba (URBS). Além dos instalados dentro dos terminais de ônibus e ruas da cidadania, existem outros nove pontos espalhados pela cidade (veja a lista de endereços abaixo).

Para usar a maioria destes banheiros é cobrado um valor simbólico de R$ 2. Porém, conforme ressalta a URBS, pessoas em situação de rua não pagam. Além disso, todos possuem horário de funcionamento, com exceção o da rodoferroviária, que funciona 24 horas.

Para Leonildo, o acesso a banheiros públicos deve ser para todos, sem qualquer tipo de exclusão. “Hoje, os banheiros que são liberados não contemplam 20% das pessoas que estão no Cadastro Único de Curitiba”, afirma.

Veja lista de banheiros públicos da Prefeitura de Curitiba:

  • Bosque Alemão;
  • Bosque Papa João Paulo II;
  • Cemitério Água Verde;
  • Cemitério Boqueirão;
  • Cemitério Municipal São Francisco de Paula;
  • Cemitério Santa Cândida;
  • Jardim Botânico;
  • Museu de História Natural;
  • Parque Atuba;
  • Parque Bacacheri;
  • Parque Barigui;
  • Parque Barreirinha;
  • Parque Lago Azul;
  • Parque Náutico;
  • Parque Passaúna;
  • Parque São Lourenço;
  • Parque Tanguá;
  • Parque Tingui;
  • Passeio Público;
  • Zoológico;
  • Parque dos Tropeiros.

Veja lista de banheiros públicos administrados pela Urbs:

  • Praça Osório – Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2.
  • Arcadas do Pelourinho – Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2.
  • Centro Comercial Rui Barbosa (Rua da Cidadania Matriz) – das 8h às 19h de segunda a sexta-feira e das 8h às 18h aos sábados. Preço: R$ 2.
  • Terminal Guadalupe – das 5h às 0h todos os dias. Preço: R$ 2.
  • Parque Barigui – Das 8h às 20h todos os dias. Preço: R$ 2.
  • Arcadas de São Francisco – Das 8h às 15h aos domingos. Preço: R$ 2.
  • Hortifrutigranjeiros do Mercado Municipal Capão Raso – Das 9h às 21h de segunda a sábado.
  • Praça de Alimentação do Mercado Municipal Capão Raso – Das 9h às 21h45 de segunda a sábado.
  • Rodoferroviária – 24h.
  • Terminais de Ônibus – todos.
  • Ruas da Cidadania – todas.
Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna