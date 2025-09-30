Gentileza gera gentileza (e recompensa) em supermercado e Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um teste social, destes que ficaram famosos na internet, teve um resultado muito bacana nos corredores de um supermercado da rede Jacomar. Com o objetivo de identificar pessoas gentis, a equipe de promoções da empresa colocou alguns objetos no chão da loja, esperando que algum cliente se incomodasse e por livre e espontânea vontade pudesse recolocar o produto nas prateleiras das gôndolas.

O vídeo foi gravado na loja localizada no bairro Boqueirão, em Curitiba. O resultado surpreendeu o time de marketing e gerou um vídeo bem “fofinho”.

“A gente está sempre procurando oportunidades para transmitir a verdade do Jacomar, os valores e o que importa para nós, por intermédio de conteúdos divertidos e interações com os clientes, além de surfar nas trends das redes sociais. Foi o caso desse vídeo. A gente olhou e pensou: tem muito a cara do Jacomar”, explicou Camila Pankartz Ferreira da Silva, do departamento de comunicação da empresa.

Ela diz que toda a experiência foi muito gratificante. Apesar de alguns clientes passarem praticamente por cima dos produtos, por descuido ou desinteresse, a receptividade foi muito bacana. “Foi bem interessante mesmo. Teve gente que ficou muito surpresa e feliz quando entregamos o mimo, mas teve gente que quase não aceitou, afinal ‘era obrigação juntar algo que estava caído'”, contou a colaboradora.

Para cada pessoa que pegou o objeto e recolocou nas prateleiras, a equipe de marketing e comunicação deu uma caixa de bombons. “Parece uma atitude pequena, tanto juntar o objeto, quanto dar um mimo, mas é a gentileza que vale”, finalizou.