Gentileza gera gentileza (e recompensa) em supermercado e Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/09/25 15h23
Experimento social mostoru que gentileza gera gentileza em supermercado de Curitiba. Foto: Reprodução

Um teste social, destes que ficaram famosos na internet, teve um resultado muito bacana nos corredores de um supermercado da rede Jacomar. Com o objetivo de identificar pessoas gentis, a equipe de promoções da empresa colocou alguns objetos no chão da loja, esperando que algum cliente se incomodasse e por livre e espontânea vontade pudesse recolocar o produto nas prateleiras das gôndolas.

O vídeo foi gravado na loja localizada no bairro Boqueirão, em Curitiba. O resultado surpreendeu o time de marketing e gerou um vídeo bem “fofinho”.

“A gente está sempre procurando oportunidades para transmitir a verdade do Jacomar, os valores e o que importa para nós, por intermédio de conteúdos divertidos e interações com os clientes, além de surfar nas trends das redes sociais. Foi o caso desse vídeo. A gente olhou e pensou: tem muito a cara do Jacomar”, explicou Camila Pankartz Ferreira da Silva, do departamento de comunicação da empresa.

Ela diz que toda a experiência foi muito gratificante. Apesar de alguns clientes passarem praticamente por cima dos produtos, por descuido ou desinteresse, a receptividade foi muito bacana. “Foi bem interessante mesmo. Teve gente que ficou muito surpresa e feliz quando entregamos o mimo, mas teve gente que quase não aceitou, afinal ‘era obrigação juntar algo que estava caído'”, contou a colaboradora.

Para cada pessoa que pegou o objeto e recolocou nas prateleiras, a equipe de marketing e comunicação deu uma caixa de bombons. “Parece uma atitude pequena, tanto juntar o objeto, quanto dar um mimo, mas é a gentileza que vale”, finalizou.

