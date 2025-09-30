Nova obra de arte gigante transforma edifício no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo cartão postal começa a ganhar forma no coração de Curitiba. O Edifício Augusta, localizado na Al. Dr. Muricy, 650, está sendo transformado pelo muralista Gardpam em uma imensa obra de arte que homenageia os parques da cidade.

Três paredões do prédio de 24 andares estão recebendo intervenções artísticas diferentes. Um dos lados exibirá as clássicas formações de pinhões do calçadão da Rua XV, enquanto a fachada frontal também receberá o mesmo motivo. Já outro paredão trará a mensagem “I love Curitiba”, além da homenagem aos parques de Curitiba.

O trabalho, iniciado em agosto, já apresenta os desenhos visíveis para quem passa pela região central. A obra, no entanto, exigiu um minucioso trabalho de preparação antes das primeiras pinceladas.

“Mural com o tema parques da cidade, em um edifício de 24 andares no coração de Curitiba, a previsão de dois meses de trabalho. Foram seis dias de preparação da superfície, quatro dias passando escova de aço, dois dias tapando buracos e fazendo o grid orgânico. Quero agradecer meus patrocinadores que estão ajudando muito a tornar possível essa pintura que vai tomar conta de três faces do edifício Augusta”, disse o muralista no início do projeto.

Estrelas homenageadas!

Esta não é a primeira vez que Gardpam deixa sua marca na capital paranaense. O artista já realizou murais em homenagem a Paulo Leminski e Helena Kolody, importantes nomes da literatura paranaense, em outros pontos da cidade.

A previsão é que o trabalho seja concluído em aproximadamente dois meses, transformando o edifício em uma referência visual e turística no Centro de Curitiba.

