Uma nova linha de ônibus começa a circular em Curitiba a partir da próxima segunda-feira (9). A linha especial 722-Complexo Industrial, de acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), vai atender funcionários de empresas da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), que pediam ônibus e pontos mais próximos de seus locais de trabalho.

A nova linha de ônibus percorrerá 9.836 quilômetros no trajeto de ida e volta, com 14 pontos e ligação com o Terminal Caiuá. Veja abaixo os horários de funcionamento e os locais por onde o coletivo irá passar.

A expectativa, segundo o gestor da área de operações da Urbs, Sergio Oliveira, é atender 400 passageiros por dia com a linha que, no futuro também deverá ser estendida até o Terminal Campo Comprido.

Horários

A Linha Complexo Industrial vai funcionar de segunda a sexta-feira, em dois períodos, com saídas no início da manhã e no fim da tarde. Do Terminal Caiuá, as saídas serão das 5h40 às 8h28 e das 16h50 às 18h32. Do bairro, das 5h56 às 8h11 e das 17h07 às 18h49.

Serão beneficiados diretamente pela nova linha em circulação, os funcionários de cinco empresas: SVD Transportes; Kuehne e Nagel, Vitao Alimentos, OVD e Grasp.

Trajeto

Do Terminal Caiuá, a linha segue pela Rua Ludovico Kaminski, Alfredo Constantino Moro e termina na marginal da Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira.

