Um bolão realizado em Londrina, na região norte do Paraná, faturou uma boa grana no concurso 2641 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (5). Os vencedores vão dividir a bolada de R$ 177.343,15, após acertarem cinco dos seis números. A única aposta que cravou as seis dezenas foi de Salvador (BA), que vai receber R$ 32.744.242,80.

Os números sorteados na Mega-Sena 2641 foram 09-24-34-39-45-50.

A aposta de Londrina foi realizada na Lotérica Trevo Sul, com 19 cotas. Esses bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa, com apostas em grupo com preço mínimo estipulado de R$ 15, no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 6. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferente.

O próximo concurso da Mega-Sena vai ser realizado neste sábado (7), com prêmio estimado de R$ 3 milhões.

Mega-Sena 2641

Aposta ganhadora do Paraná com cinco acertos

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio LONDRINA/PR LOTERICA TREVO SUL 7 Não Bolão 19 R$177.343,15

