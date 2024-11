Nota Paraná premia com R$ 5 mil em Curitiba e mais 20 cidades! Veja entidades ganhadoras

Entidades sociais de 21 cidades foram premiadas com R$ 5 mil no sorteio de novembro do Programa Nota Paraná realizado na quinta-feira (07). A premiação do programa do Governo do Estado, executado pela Secretaria da Fazenda (Sefa), contemplou 37 instituições das mais variadas áreas, como proteção animal, assistência social, saúde e promoção de ações culturais e esportivas.

Neste mês, os prêmios maiores de R$ 100 mil e R$ 50 mil saíram para moradores de Tijucas do Sul e de Bom Sucesso do Sul. Prêmios de R$ 1 mil também contemplaram moradores de 44 cidades.

As instituições ganhadoras dos prêmios de R$ 5 mil são de Curitiba e dos municípios de Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Cianorte, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Londrina, Maringá, Medianeira, Palmeira, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Porto Vitória, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais e Tamarana.

Além dessas, entidades de outras 290 cidades também foram contempladas com prêmios menores de R$ 100, que podem ser cumulativos caso uma mesma organização seja sorteada mais de uma vez. Ao todo, o Nota Paraná entregou R$ 2,2 milhões em prêmios.

Como doar suas notas fiscais

O consumidor pode doar as notas fiscais das suas compras para ajudar as instituições, o que permite que tanto os créditos de ICMS como os próprios bilhetes para concorrer aos sorteios sejam direcionados a essas entidades. Além disso, é possível também vincular o seu CPF ao CNPJ de uma instituição social específica, para que a transferência dos créditos seja feita de forma automática.

Há três outras formas de efetivar a doação: por meio da aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná, na qual é necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal; no aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS, em que é preciso escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal; e, por fim, a nota fiscal pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais do Estado.

Atualmente, o Nota Paraná possui 1.747 instituições de todo o Estado cadastradas no programa.

Para concorrer a R$ 100 mil e mais prêmios

Participar do Nota Paraná é simples. Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A prática possibilita o acúmulo de créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Organizações sorteadas com prêmios de R$ 5 mil

Curitiba

Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione

Instituto Sócio Ambiental Fica Comigo

Associação Adote com Consciência

Maestro Esporte Clube

Associação do Amigo Animal

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional

Universidade Livre do Esporte do Paraná

Associação Anussim Brasil

Grêmio Esportivo e Beneficente Amigos da Bola

Pastoral da Pessoa Idosa

Bandeirantes

Instituto Humanitário Remindo Vidas

Bela Vista do Paraíso

Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Bela Vista do Paraíso

Bocaiúva do Sul

Centro Terapêutico Hadash

Campo Largo

Associação Amor Viral

Cianorte

Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz

Foz do Iguaçu

Associação Esportiva Judofoz

Francisco Beltrão

Companhia de Dança Mirna Pecoits

Laranjeiras do Sul

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Lindoeste

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lindoeste

Londrina

Instituto de Câncer de Londrina

Revide – Restaurando Vidas da Dependência Química

Geração Integrar – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais

Maringá

Associação de Amparo Social aos Carentes – Projeto Vida

Entidade Ecumênica de Amor ao Próximo

Recanto Espírita Somos Todos Irmãos

Medianeira

Amesfi Associação Medianeirense de Surdos e Fissurados

Associação Medianeirense de Atendimento Especializado, Reabilitação e Assistência à Criança e ao Adolescente

Palmeira

Associação dos Amigos do Cão de Rua de Palmeira

Paranavaí

Casa Antonio Frederico Ozanam de Paranavaí

Pato Branco

Associação Colosso da Baixada

Ponta Grossa

Serviço de Obras Sociais de Ponta Grossa

Porto Vitória

Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente

Santo Antônio da Platina

Casa da Criança Recanto Feliz

São José dos Pinhais

Comunidade Terapêutica São José

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Pinhais – Apae

Instituto Kopher

Tamarana

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Tamarana – Apae.