Mega Sena 2794 milionária premia 8 apostas do Paraná, duas delas de Curitiba

Já pensou você ficar a um número de ganhar um prêmio acumulado na Mega Sena? Isso aconteceu com oito apostadores do Paraná, que viveram momentos de muita emoção na noite desta quinta-feira (07), durante o sorteio da Mega Sena 2794 milionária. O prêmio estava acumulado em R$ 140 milhões. Como ninguém cravou as seis dezenas da sorte, o prêmio para sábado saltou para R$ 200 milhões.

Resultado Mega Sena 2794: 03, 09, 14, 20, 28 e 52

Foram oito apostas do Paraná que fizeram a quina da Mega Sena 2794, sendo duas delas de Curitiba. Uma delas foi pelo internet banking e outra feita na Loteria Rede Sul, no Centro. Cada uma das apostas faturou um prêmio de R$ 51,7 mil. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cota Prêmio COLORADO/PR LOTO SORTE 6 Não Simples 1 R$51.793,93 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$51.793,93 CURITIBA/PR REDE SUL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$51.793,93 FOZ DO IGUACU/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$51.793,93 LONDRINA/PR LOTERICA TREVO DE OURO 6 Não Simples 1 R$51.793,93 MATINHOS/PR LOTERICA EPAMINONDAS 6 Não Simples 1 R$51.793,93 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS JUPITER 6 Não Simples 1 R$51.793,93 UMUARAMA/PR LOTERICA CAPITAL DA AMIZADE 6 Sim Simples 1 R$51.793,93

Mega Sena 2795 pagará R$ 200 milhões sábado

Por tr acumulado, a Mega Sena 2795 promete pagar R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas da sorte. PAra concorrer ao prêmio o jogador terá que marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos pela Teimosinha. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00